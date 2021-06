Foi em março deste ano que Fanny Rodrigues integrou um novo leque de apresentadores do 'Somos Portugal', o programa das tardes de domingo da TVI. Um momento de grande felicidade para a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' que ficou marcado também por uma onda de críticas que ainda hoje domina as redes sociais.

Cansada de ser alvo de comentários depreciativos nas plataformas digitais, Fanny reagiu hoje a uma notícia sobre o facto dos espectadores pedirem para que seja "afastada" do programa.

"É incrível, como eu ainda nem sequer estava no ar e já me davam por fraca, derrotada, odiada, entre tantas outras coisas… Quando recebi tanto carinho em Alcácer do Sal, na Costa, em Castelo Branco, em Oeiras… não se fala disso não é?! O amor não dá likes?! É o ódio que alimenta?! Que faz crescer?!", começou por escrever.

"Mas como o que não nos mata só fortalece, obrigada do fundo do meu coração a todos pelas mensagens de apoio que tenho recebido! Obrigada principalmente a todos os emigrantes que estão comigo desde o início! O mundo tem espaço para todos", rematou.

Recorde-se que, como Fanny Rodrigues, também Ana Arrebentinha e José Lopes se estrearam em março como apresentadores do formato.

Entretanto, Ana Arrebentinha e José Lopes foram afastados do programa por motivos "estratégicos", explicou a TVI, tendo sido substituídos por Isabel Figueira e João Montez.

Leia Também: TVI comenta saída de José Lopes e Ana Arrebentinha do 'Somos Portugal'