Constança Cunha e Sá usou nos últimos dias as suas redes sociais para fazer duras críticas à TVI, a estação que já foi a sua casa. A jornalista, recorde-se, deixou o canal em março de 2020 por, segundo palavras suas, "uma questão de dignidade, saúde mental e higiene", e também porque, afirmou na época, nunca trabalharia para a Cofina.

As críticas de Constança Cunha e Sá são agora referentes à rubrica de Paulo Portas no 'Jornal das 8', onde o político português tem abordado temas relacionados com a Covid-19.

"Quando é que a TVI percebe que o Paulo Portas não é médico, nem infecciologista e não tem preparação para ter um comentário semanal sobre vírus e vacinas. Uma coisa é todos nós termos umas coisinhas a dizer sobre a coisa, outra é esta fantochada semanal", aponta.

Porém, as críticas no Twitter da jornalista não foram apenas dirigidas à TVI. Marques Mendes e a sua rubrica no 'Jornal da Noite', da SIC, também foram visados.

"Ai Ai, agora é o Marques Mendes a fazer concorrência ao Portas. E, por falar nisso, como é que as duas televisões privadas têm como únicos comentadores, no canal generalista, um PSD que quer ser candidato a PR e um CDS que quer ser candidato a PR. É o domínio socialista, só pode", atirou, prometendo voltar em breve a este tema: "Hei de voltar a este tema que diz mais dos canais de televisão do que dos candidatos [às eleições presidenciais]".

