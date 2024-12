Inês Sousa Real não ficou indiferente a uma conversa de Renata com outros concorrentes do 'Secret Story', dentro da 'casa mais vigiada do país'. Isto porque Renata admitiu que bateu uma vez no amigo de quatro patas.

Inês Sousa Real ouviu, destacou a conversa, e diz que vai denunciar a concorrente do reality show da TVI, deixando também um apelo ao canal.

"Os maus tratos a animais são crime público, cabendo ao Ministério Público abrir o respetivo processo de inquérito. O partido PAN irá fazer chegar a denúncia e apelar também à TVI que não permita que a normalização da violência contra animais tenha tempo de antena no programa", escreveu a porta-voz do partido no X (antigo Twitter).

