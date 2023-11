Fanny Rodrigues esteve no 'Em Família' este sábado, dia 25 de novembro, e falou sobre a sua relação com João Mota, que conheceu no reality show 'Casa dos Segredos'.

"Ele não foi vencedor à minha custa porque não fui eu que andei a ligar para ele ganhar. Mas ajudamo-nos mutuamente", afirmou a apresentadora do 'Somos Portugal'.

"Sem o João Mota, se calhar, na altura também não tinha tido o impacto que tive e hoje não estava aqui sentada. E sem mim, se calhar, ele também não tinha ganho os 50 mil euros", disse mais à frente.

"Agora com esta maturidade que tenho, olhando para trás, consigo ver que nos ajudamos os dois", frisou. Por fim, referiu que não mantém contacto com o também ex-concorrente do reality show da TVI.

"Nunca mais nos falámos nem nunca mais o vi", partilhou durante a conversa com Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes.

