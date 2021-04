Fanny Rodrigues foi convidada de Cristina Ferreira na emissão especial do 'Cristina ComVida' deste sábado, dia 3, e acabou por viver um momento que a deixou lavada em lágrimas.

A nova apresentadora do 'Somos Portugal' foi surpreendida com o aparecimento do pai, o popular Sr. Fernando, que regressou recentemente da Suíça.

Devido ao novo desafio profissional, Fanny não vai poder celebrar o domingo de Páscoa com o progenitor, pelo que Cristina Ferreira decidiu dar uma ajuda para que o reencontro entre ambos se realizasse e a viagem de Fernando até terras lusas não fosse em vão.

Além do pai, também o avô de Fanny Rodrigues marcou presença no programa. Veja as imagens do emotivo momento.

