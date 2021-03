Depois de ter destacado o facto de ter mudado de visual sete vezes num ano, Fanny Rodrigues voltou a refrescar a sua aparência com uma mudança.

A nova apresentadora do 'Somos Portugal' quis abraçar este novo desafio na sua melhor versão e optou por cortar o cabelo, mantendo-o no tom ruivo que já tinha.

Este upgrade deu nas vistas na sua estreia, no último domingo, e nas suas aparições no 'Big Brother: Extra' nesta última semana do reality show. Veja em detalhe na galeria.

Antes e depois© Instagram/TVI

