Fanny esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 20 de janeiro, onde lembrou a sua participação no reality show 'Casa dos Segredos', através do qual se tornou conhecida junto do público.

Sem dúvida que um dos aspetos marcantes da sua passagem pela casa foi a paixão que criou por João Mota, outro dos concorrentes, a qual trouxe certos desgostos à apresentadora.

"Claro que doeu. Hoje tenho maturidade suficiente para dizer que me iludi e me apaixonei ali por instantes, porque aquilo é tão intenso, é normal. Magoou-me sobretudo pela amizade, perder assim um amigo", lamentou.

Hoje em dia, quando vê João Mota na televisão, uma vez que este tornou-se ator, Fanny garante que "não sente nada".

Questionada sobre os benefícios que o programa lhe trouxe, Fanny sublinhou: "Fez com que eu fosse uma miúda menos fútil. Já não me revejo com aquela Fanny. Só ligava a bens materiais e era muito egoísta, só queria saber do meu bem-estar".

