Fanny Rodrigues já revelou o destino que escolheu para recarregar baterias no âmbito das férias de que desfrutou recentemente. A apresentadora do 'Somos Portugal' elegeu as Maldivas, conforme se pode ver num vídeo que partilhou na sua página oficial de Instagram.

"Faz hoje uma semana. Estava eu no meio de uma tranquilidade incrível onde consegui ouvir o melhor silêncio do mundo. E no meio desse mesmo silêncio, dessa paz, fui beijada pelo vento e abraçada pela natureza, que com toda a calma me sussurrou ao ouvido que está tudo bem", declarou na legenda da publicação.

Vale notar que Fanny chegou a ser criticada pelos espetadores do programa de domingos da TVI por não ter reagido publicamente à saída de Ben e Santiago Lagoá do projeto. Na altura, a 'belle portugaise' encontrava-se precisamente nas Maldivas.

