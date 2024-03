Fanny Rodrigues está na TVI e pretende continuar. Esta semana, a apresentadora do 'Somos Portugal' viu-se envolvida em rumores que correram na imprensa cor-de-rosa, os quais davam conta que a sua permanência no programa de domingo do canal estaria em causa.

Ora, as últimas partilhas feitas pela 'belle portugaise' no Instagram mostram precisamente o contrário.

Fanny recorreu à rede social para promover o Festival do Chocolate, em Agualva e Mira Sintra, onde acontecerá a próxima emissão do 'Somos Portugal'.

Posteriormente, desejou os parabéns à estação de televisão que conseguiu vencer a guerra das audiência no mês de fevereiro frente à SIC.

