Ao longo da semana correram notícias na imprensa cor-de-rosa que davam conta que Fanny Rodrigues iria ser dispensada do programa 'Somos Portugal, que todas as semanas apresenta na TVI.

Na edição deste domingo, 3 de março, a comunicadora aproveitou um momento em direto para esclarecer os rumores sobre o seu alegado despedimento do canal.

"Estou no 'Somos Portugal' vai fazer este mês três anos e se ainda não caí foi porque tive duas pessoas que nunca me deixaram cair: Cristina Ferreira e o João Patrício", começa por notar.

"Acredito que as pessoas tenham que falar e possam falar da minha vida privada, porque muitas vezes me meto a jeito para isso - a verdade é que ainda tenho alguma imaturidade e não sei lidar bem com certas coisas - mas não posso admitir, em momento algum, que tentem falar ou denegrir pessoas que me têm ajudado muito", sublinha.

"A Cristina Ferreira e o João Patrício nunca me faltaram ao respeito, tanto a nível pessoal como profissional", garante.

"Compreendo que muitas vezes tenham a necessidade de escrever atrás de um telemóvel (...) estão à vontade para isso, mas enquanto eu cá estiver a viver o meu sonho não o tentem destruir, porque eu vou aproveitar momentos como este para repor a verdade. Sempre", acrescenta.

"Parem de me despedir, senhores! Porque eu cá estou na TVI, vai fazer 13 anos em setembro, e só saio daqui quando fizer sentido", atira, por fim.

