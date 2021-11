Estava longe de ser uma das concorrentes mais promissoras no início da segunda edição do reality show "Casa dos segredos" mas, depois de se encantar pelo colega João Mota, tornou-se rapidamente numa das participantes mais populares do programa. Fanny Rodrigues, que era assistente dentária na Suíça, despediu-se do consultório onde trabalhava para participar na primeira edição do formato apresentada por Teresa Guilherme, que sucedeu a Júlia Pinheiro.

Os portugueses viram-na pela primeira vez no dia 18 de setembro de 2011. Permaneceria no reality show da TVI durante 98 dos 105 dias que o polémico programa de televisão durou. Por pouco, não foi um dos cinco finalistas. Ficou em sexto lugar. "A minha entrada foi um tiro no escuro, que me fez crescer e tornar na mulher que hoje sou. Na altura desconhecia o mundo que estava prestes a começar. Não sabia o que eram patrocínios ou presenças nem imaginava a dimensão em que a minha vida se iria tornar", assumiria publicamente oito anos mais tarde.

"Nunca tinha visto homens tão grandes e musculados, eu era uma menina ingénua vinda da Suíça", confidenciou Fanny Rodrigues em "A vida tal como ela é", o livro autobiográfico que lançou com a editora Cordel de Prata em 2019. Nascida a 29 de novembro de 1991, tinha o sonho de fazer carreira no pequeno ecrã. Depois de participar em vários reality shows e programas de televisão, foi convidada a integrar o leque de apresentadores de "Somos Portugal", na TVI.

Apesar das críticas de que tem sido alvo, por nunca ter sido uma mulher consensual, não desarma. "Se o meu nome ficou conhecido pelas minhas relações polémicas, a verdade é que também eu descobri que a solidariedade feminina não existe. Fui muitas vezes julgada pelo meu aspeto físico e a revolta foi o que sobrou", desabafa a apresentadora de televisão, que no verão de 2012, lançou, com Canuco Zumby, "Vida loca", um êxito de visualizações no YouTube.