Fanny Rodrigues partilhou ontem, dia 1 de janeiro, um vídeo nas redes sociais no qual se mostra a chorar. Na legenda, a apresentadora fez um sentido desabafo.

"01-01-2024, primeira página do ano. 'Tu vas te regarder devant le miroir et te dire que t’es belle. Personne ne le feras pour toi' ['Olhe-se ao espelho e diga a si própria que é bonita. Ninguém o fará por si']", começou por escrever Fanny nesta partilha que reúne ainda algumas ofensas de que tem sido alvo.

De seguida, a comunicadora acrescentou: "Que 2024 traga alguma paz e noção aos corações das pessoas. Que nós saibamos perceber que existem limites para tudo. Principalmente para a maldade gratuita e estupidez. 2023 não foi muito disto, não. Pobre de mim se fosse só isto. Este vídeo vai mudar as pessoas?! Infelizmente, não, mas quem me dera. Tantas pessoas por aí a descarregarem frustrações à toa e outras tantas a ter de as receber. Ler, chorar e calar".

Por fim, Fanny escreveu: "Para vocês, que se interessam pela minha vida, que me julgam, que me criticam, que me apontam o dedo, desejo-vos o mesmo que me desejam a mim para este 2024. Para os que me abraçam, os que me apoiam, os que me defendem, desejo-vos o melhor do mundo. E obrigada por tudo".