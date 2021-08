O programa 'Conta-me' do próximo sábado, dia 7, terá uma convidada especial, Fanny Rodrigues vai ser entrevistada por Manuel Luís Goucha.

"Nem tenho palavras para descrever esta conversa, ou até mesmo este momento que tive com o Manuel Luís Goucha", declara a apresentadora de 'Somos Portugal' ao partilhar com os seus seguidores do Instagram um teaser da entrevista.

"Tu entras para o 'Somos Portugal' e passas a ser ainda mais massacrada", questiona Goucha nas imagens. Domada pela emoção, Fanny responde à questão lavada em lágrimas e recebe o consolo do apresentador.

Ora veja:

