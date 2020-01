Meghan Markle e o príncipe Harry renunciaram os títulos reais. A decisão foi anunciada pelos duques de Sussex na tarde desta quarta-feira e tornou-se tópico de destaque nas redes sociais.

Várias figuras públicas não conseguiram ficar indiferentes à grande novidade e recorreram às suas plataformas para reagir.

Amy Schumer partilhou uma divertida fotografia com o marido na praia e na legenda da mesma brincou: "Eu e o Chris [Ficher] estamos formalmente a deixar as nossas funções reais. Agradecemos o vosso apoio".

"As pessoas dizem que eu sou muito crítico em relação à Meghan Markle, mas ela abandonou a sua família, abandonou o pai, abandonou a maioria dos seus amigos, separou o Harry do William e agora rompeu com a família real. Dou o assunto por encerrado", afirmou o jornalista Piers Morgan.

"O que é que a rainha Isabel II vai fazer? Vai prendê-los no palácio? Fiquem atentos. Ainda vamos ter de formar um esquadrão para os salvar. A rainha ainda está a analisar 'vamos ver [o que é que acontece]'", afirmou Saeed Jones.

Por sua vez, também Daniel Martin, amigo íntimo e maquilhador de Meghan Markle, afirmou na caixa de comentários da publciação onde os duques fizeram o anúncio, segundo cita a revista Hello: "2020 em alta, meus amigos! Um brinde aos novos recomeços. Estarei sempre aqui para vocês".

Leia Também: A Internet não perdoa! Já há nome para a renúncia de Harry e Meghan