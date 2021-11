Cresce a onda de indignação perante as declarações de Marta Temido, ministra da Saúde, sobre os médicos do Serviço Nacional de Saúde.

Marta Temido afirmou ser necessário contratar médicos mais resilientes para o Serviço Nacional de Saúde, referindo que esta poderia ser uma forma de superar as falhas do SNS. As suas declarações causaram discórdia entre profissionais de saúde, no panorama político e até entre as figuras públicas nacionais.

Manuela Couto foi uma das caras conhecidas que nas últimas horas usou a sua conta oficial de Instagram para deixar clara a sua indignação.

"Só quem não quer saber como trabalham os profissionais do SNS!!! Sra. ministra, tenha vergonha!", aponta a atriz.

Também a atriz Sofia Grillo manifestou o seu descontentamento: "Como disse, Sra. Ministra? Tomara muitos de nós ser tão resilientes como foram, são e serão os médicos do nosso SNS! Mais de 17 milhões de horas extraordinárias. Se os médicos cumprissem a Lei, o SNS caía. A minha mais profunda solidariedade com os médicos deste país".

