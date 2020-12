Cláudio Ramos voltou esta quinta-feira a divertir os seus seguidores do Instagram ao partilhar na sua conta oficial um 'tesourinho' do passado.

"Que seria de mim no presente sem o meu passado? Não seria nada! Boa noite, meus mais lindos, não se esqueçam que somos sempre o caminho que fazemos. É importante fazê-lo com atenção, para não nos envergonharmos dele", escreve o apresentador na legenda do registo, que provocou nos seus amigos famosos as mais divertidas reações.

"O meu ecrã bloqueou", brincou Luís Borges.

"Nossa Senhora da Agrela. Você é como o vinho do Porto, graças a Deus", atira Maria Cerqueira Gomes.

"O que interessa é ter saúde", escreve Ana Arrebentinha.

"Epá ó Cláudio", comenta Cristina Ferreira, acrescentando vários emojis a chorar a rir.

Já Pedro Fernandes destaca as semelhanças entre o penteado que Cláudio Ramos usava na altura e o de Diogo Valsassina.

Leia Também: Cláudio Ramos e a sua enorme árvore de Natal: "Ocupa mais espaço que eu"