Como o Fama ao Minuto já tinha destacado, Cristina Ferreira celebrou o 15.º aniversário do filho este domingo, dia 4 de junho.

O tema da festa foi futebol, a grande paixão de Tiago, e o bolo de aniversário ficou a cargo de Marco Costa.

Entretanto, no Instagram, Cristina Ferreira fez uma publicação onde mostra precisamente o bolo de aniversário. A partilha levou vários famosos a desejarem um feliz aniversário ao jovem, fruto do casamento da diretora de entretenimento e ficção da TVI com António Casinhas.

Rita Pereira, Eduardo Madeira, Lili Caneças, Iva Domingues, Jorge Guerreiro, Paulo Pires e Ana Brito e Cunha estão entre as várias caras conhecidas que deram os parabéns a Tiago.

Por sua vez, Marco Costa também não deixou de comentar: "Parabéns Tiago, que eu possa ter tornado o teu dia ainda mais doce".

