Celebrou-se esta quinta-feira, dia 1 de agosto, o Dia Mundial da Amamentação e várias famosas portuguesas não deixaram passar em branco este dia.

Filipa Areosa, por exemplo, publicou uma fotografia em que surge a amamentar o filho e escreveu: "18 meses a dar de mamar. Aproveitar enquanto dura porque não existe na nossa relação melhor maneira de nos conectarmos e regularmos".

Por sua vez, Mikaela Lupu também mostrou uma fotografia com o seu bebé e revelou que há seis meses que está a amamentar o filho.

Também Júlia Belard assinalou este dia marcante para as mamãs: "Muitos anos a virar frangos, com mais mastites do que dedos nas mãos, mais noites sem dormir do que saídas à noite, mais passeios em panos/mochilas/marsúpios do que em carrinhos, mais isto e menos aquilo. Por essa razão, hoje sou mais respeitadora do que funciona melhor para cada mulher/mãe/família e menos provida de grandes teorias/fundamentalismos".

Catarina Gouveia foi outra mamã famosa que não deixou passar em branco a celebração e partilhou uma história.

"Lisboa, dezembro de 2022. Num centro comercial, em pleno Natal, procuro um banco, num corredor apinhado de pessoas, para me sentar. Uma família simpática cede-me um espaço, onde me sento a amamentar a Esperança.

Naquele momento, comento com o Pedro sobre o fato de vermos ali uma criança pequena, sei lá, teria uns três anos, de coca-cola na mão e de como seria socialmente útil existir um controlo apertado sobre isto. Devia ser crime!

A incoerência sucede-se.

Neste preciso momento, num passo altivo e certeiro, vejo um segurança, na companhia de um walki talkie barulhento no punho, na minha direção.

É aqui que tudo assume uma velocidade estilo câmara lenta.

Vejo todos os rostos a rodarem na nossa direção e ouço: 'há um sítio próprio para se fazer isso'. Sabem quando a estupefação nos apanha na curva e precisamos mesmo que nos repitam tudo outra vez? Foi assim. Baralhada, levanto os olhos. 'Desculpe?!'

Eu tinha percebido a mensagem mas vá lá… estava só ali a criar uma nova oportunidade tempo e espaço, só para não ter de ouvir aquela atrocidade outra vez.

'Há um sítio mais adequado cá dentro para 'se-fazer-isso'. Ok. Sorri no 'nós estamos bem aqui, obrigada!'.

Vira-nos as costas e dá um ponto final à conversa só para equilibrar com aquela entrada a pés juntos", contou.

"Não há sítios menos ou mais adequados para amamentarmos e este senhor não faz a mínima ideia do que estava a fazer. Assim, como (ainda) muitos de nós não fazem!

Portanto, se posso chegar a milhares de mulheres que seja (também) para isto: para normalizar, incentivar e proteger o que é biologicamente suposto que façamos!!! Amamentar não tem de ser tapado, não tem de ser escondido, não tem de ser constantemente boicotado…

Amamentar é pura arte, das mais bonitas que existe, uma arte de amor e fé. É a arte que deve encher de amor e magia as nossas cidades, as nossas ruas, os nossos parques, supermercados, lojas… e que nada nem ninguém nos faça duvidar disto", escreveu ainda.