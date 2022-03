Este sábado, a propósito do Dia do Pai, várias famosas espalharam ternura nas redes sociais com homenagens aos pais dos seus filhos, que elogiaram publicamente pelo amor e dedicação.

Foi o caso de Andreia Rodrigues. A apresentadora deu a conhecer uma fotografia em que o marido, Daniel Oliveira, aparece com as duas filhas - Alice, de três anos, e Inês, de um - e a foto tornou-se caricata porque a primogénita aparece a puxar a gravata do pai.

Dália Madruga também dedicou carinhosas palavras ao marido, Marcos Tenório Bastinhas. "Um feliz dia a ti, meu amor. Que orgulho acompanhar-te nesta jornada e presenciar todos os dias o pai que és para os nossos filhos. A prova de que nem todos os super heróis usam capa", escreveu.

"Feliz Dia do Pai para o pai mais lindo do nosso mundo! Temos tanta sorte", disse Tânia Ribas de Oliveira sobre o marido, João Cardoso.

Carolina Deslandes, por sua vez, elogiou Diogo Clemente, o seu ex-companheiro e pai dos seus três filhos. "Tinha 24 anos quando nos escolhemos e te escolhi para pai dos meus filhos. A confirmação de que foi a escolha certa é-me dada todos os dias sem que sequer notes. És terno e assertivo, preparas para a tempestade e para o colo, para o futuro e para o agora, para o festejo e para a perda. És o melhor pai que conheço. Obrigada por construíres esta aventura comigo. Obrigada pela nossa família. Feliz dia do Pai".

Rita Mendes também elogiou o namorado, Guilherme de Campos Luís, na sua página de Instagram.

Helena Coelho compilou vários momentos do namorado, Paulo Teixeira, com a filha de ambos, Íris, e reuniu-os num vídeo. "A vida troca-nos as voltas, mostra-nos que nem sempre as nossas vontades e decisões são estanques… e que é muito melhor o que está reservado para nós do que o que temos planeado", escreveu na legenda.

Luísa Barbosa também destacou uma foto em que aparece com a filha, Aura, e Francisco Beatriz, de quem se separou em dezembro de 2020.

"Por aqui por casa temos o mais brincalhão, organizado, divertido e carinhoso e por aí? Feliz dia do pai, meu amor. Sorte a nossa em te ter", disse Francisca Pereira, mulher do ator Ricardo Pereira.