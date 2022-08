Carolina Patrocínio decidiu rumar até ao sul do país para as habituais férias de verão. A apresentadora encontra-se no Algarve na companhia das irmãs e claro, do marido, Gonçalo Uva e dos filhos.

Ainda hoje, 2 de agosto, a comunicadora partilhou um retrato no qual posa com o companheiro e as crianças - Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

Veja o retrato em família.

Leia Também: Começaram as férias! Carolina Patrocínio e Pimpinha Jardim no Algarve