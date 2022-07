Carolina Patrocínio e Catarina Jardim, mais conhecida como Pimpinha, já chegaram ao Algarve para as tradicionais férias de família.

As duas amigas escolhem todos os anos o sul do país para recarregar baterias no verão, partilhando as mesmas praias, restaurantes e atividades com as crianças.

"Spam do primeiro dia de férias", brincou o rosto da SIC ao mostrar as primeiras imagens das férias.

Carolina e Pimpinha encontra-se na companhia dos maridos e dos filhos, que são os grandes protagonistas das primeiras imagens do álbum de férias a que prometem chamar "Algarve 2022".

