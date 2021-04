O funeral do príncipe Filipe foi ajustado de acordo com as restrições impostas por causa da pandemia da Covid-19, incluindo os lugares onde os convidados estiveram assentados.

Normalmente, a rainha teria se sentado perto dos membros da sua família, mas a realeza esteve socialmente distanciada durante a missa dentro da capela de São Jorge, em Windsor, este sábado, 17 de abril. Além disso, também usaram máscara.

A monarca, de 94 anos, sentou-se na segunda fila a duas cadeiras do segundo filho, o duque de York, e em frente ao seu herdeiro, o príncipe Carlos, e a sua mulher, a duquesa da Cornualha.

Mas não é incomum que a rainha se sente na segunda fila, pois o mesmo aconteceu nos casamentos do príncipe Harry com Meghan Markle, e no da princesa Eugenie e Jack Brooksbank, recorda a Hello.

Veja na galeria algumas imagens da família real durante a missa no funeral do príncipe Filipe.

