Celebrou-se este domingo, 6 de junho, o Dia da Suécia e a data foi destacada nas redes sociais da família real.

Para assinalar o dia, a realeza divulgou novos retratos oficias de Victoria, princesa herdeira, e do marido, príncipe Daniel, com os filhos de ambos - os príncipes Estelle e Oscar.

As imagens encantaram os fãs pelo facto de Victoria e Estelle aparecerem vestidas com trajes típicos em amarelo e azul, as cores da bandeira sueca. Já Daniel e o pequeno Oscar aparecem de fato, também vestidos de igual.

Ora veja.

