Para a família real britânica este domingo, 15 de agosto, foi um dia especial. A princesa Ana, filha da rainha Isabel II e do príncipe Filipe, celebrou o seu 71.º aniversário. Uma data que não foi esquecida, tendo sido assinalada na página oficial de Instagram da realeza.

Nas stories, foi publicada uma fotografia da princesa Ana com uma mensagem onde desejam um "feliz aniversário" ao membro da realeza. Também no Twiiter assinalaram a data com a partilha de quatro fotografias, incluindo uma imagem em que aparece ao lado da mãe, a rainha Isabel II.

Aniversário princesa Ana© Instagram

Por sua vez, o irmão mais velho da princesa Ana, o príncipe Carlos, também lhe desejou publicamente um "feliz aniversário", através das redes sociais.

Leia Também: Princesa Ana avisou Harry para não casar com Meghan Markle