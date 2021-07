A entrada de Meghan Markle para a família real britânica não foi tranquila, pelo contrário. Quando o príncipe Harry apresentou-a, ainda enquanto namorada, surgiu desde logo quem questionasse se esta seria a escolha mais adequada.

A primeira pessoa a fazê-lo foi a princesa Ana, filha da rainha Isabel II, conforme avançou a especialista em realeza Lady Colin Campbell.

"A princesa Ana foi a campeã no que diz respeito ao 'não te cases com essa rapariga, ela não é adequada'", disse Lady C num vídeo do YouTube.

"Ela é errada para nós, é errada para o país, é errada para o trabalho", disse Ana ao sobrinho, Harry.

Conselhos, que como é óbvio, o duque de Sussex não segui.

Sabe-se que desde então as tensões entre a família real e o casal começaram. O culminar foi a polémica entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah Winfrey que foi nomeada para os Emmys.

