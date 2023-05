O casal real

Carlos, de 74 anos, divorciou-se de Diana em 1996, após uma "guerra" com ampla cobertura na imprensa. Diana morreu em 1997 num acidente de carro em Paris.

Camilla, de 75, divorciou-se de Andrew Parker Bowles, um ex-oficial do exército, em 1995 após 21 anos de matrimónio.

O casamento civil de Carlos e Camilla, em abril de 2005, após um longo romance, gerou resistência.

O ex-marido

Para ele, esta será a sua segunda coroação, já que Andrew Parker Bowles, de 83 anos, foi pajem na coroação de Isabel II. Ele mantém um bom relacionamento com Camilla e foi convidado para o seu casamento com Carlos. Também é o padrinho da filha da princesa Anne, Zara Tindall. A sua segunda esposa faleceu.

Irmãos e irmãs

Do lado de Carlos, a sua irmã Ana, de 72 anos, membro ativo da família real e muito popular, divorciou-se de Mark Phillips em 1992 e casou-se novamente naquele mesmo ano com o vice-almirante Timothy Laurence. Tem dois filhos do seu primeiro casamento, Zara e Peter Phillips, e cinco netos.

O seu irmão Andrew, de 63 anos, divorciou-se de Sarah Ferguson há quase três décadas, mas continua a morar com ela. Este não está mais autorizado a representar a família real por causa de uma denúncia de agressão sexual registada nos Estados Unidos relacionada comao empresário pedófilo Jeffrey Epstein, já falecido.

Andrew encerrou o caso pagando vários milhões de dólares à mulher que o acusou. É o membro mais impopular da família real e vive como um pária na propriedade de Windsor. As suas duas filhas, Eugenie e Beatrice, vai estar presentes na coroação, mas Sarah não foi convidada.

O seu irmão Edward, 59, e a sua esposa Sofia, 58, tornaram-se recentemente duque e duquesa de Edimburgo. Membros ativos da família real, mais discretos, comparecerão com a filha de 19 anos, Louise; e seu filho, James, 15.

Do lado de Camilla, a sua irmã Annabel Elliot, 74, decoradora e antiquária, está viúva desde março. Tem uma relação muito próxima com Camilla. O seu irmão Mark morreu num acidente em 2014.

Um dos netos de Annabel, Arthur Elliot, será um dos quatro pajens de honra de Camilla.

Filhos e enteados

William, de 40 anos, é o príncipe herdeiro e está casado com Catherine, princesa de Gales, com quem tem três filhos: George (9 anos), Charlotte (8) e Louis (5).

Harry, o filho rebelde de Carlos, tem 38 anos e uma atitude muito crítica a respeito da família real. Vive na Califórnia desde 2020 com a sua esposa, Meghan.

No sábado, participará na cerimónia sozinho. Meghan e os seus dois filhos, Archie - que fará 4 anos no dia da coroação - e Lilibet, de 23 meses, não comparecerão. Recentemente, Harry publicou "O Que Sobra", uma autobiografia muito crítica da família real, especialmente de Camilla e William, o que complica uma eventual reconciliação.

Tom Parker Bowles, filho de Camilla e Andrew Parker Bowles, é afilhado de Carlos III. Tem 48 anos, é crítico gastronómico e divorciado da jornalista de moda Sara Buys. Tem dois filhos.

Laura Lopes, de 45 anos, é filha de Camilla e Andrew Parker Bowles. É curadora de arte, casada e tem três filhos.

Netos

George será o pajem de honra mais jovem presente na coroação. Charlotte e Louis deverão participar na procissão após a cerimónia.

Freddy Parker Bowles, de 13 anos, neto de Camilla, será um dos quatro pajens da avó, assim como os primos, os gémeos Gus e Louis Lopes, de 13 anos, filhos de Laura. Estes foram vistos em público em algumas ocasiões.

Lola Parker Bowles, de 15 anos, e Eliza Lopes, também de 15 e que foi dama de honra no casamento de William e Catherine (em 2011), também estarão presentes.