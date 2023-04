A matriarca do clã Kardashian/Jenner resolveu assinalar a Páscoa de forma original. Kris Jenner partilhou nas suas redes sociais fotografias antigas da infância das filhas.

"Desejamos a todos um feliz fim de semana de Páscoa", declarou na legenda das imagens, que mostram precisamente como a família celebrava no passado esta época festiva.

Kris Jenner, recorde-se, é mãe de Kim, Khloé e Kourtney, ambas fruto do casamento com Robert Kardashian. Já as suas filhas mais novas, Kendall e Kylie Jenner, resultaram da relação com Bruce Jenner - que após o divórcio mudou de sexo e passou a chamar-se Caitlyn Marie Jenner.

