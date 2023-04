Realizou-se na manhã de domingo, 9 de abril, a tradicional missa de domingo de Páscoa da família real britânica. Os mais importantes membros da realeza marcaram presença na Capela de São Jorge, em Windsor.

Entre as senhoras, o azul forte foi a cor dominante. Kete Middleton surgiu junto de William e dos três filhos do casal, George, Charlotte e Louis, com um elegante casaco comprido, da cor do vestido que usava por baixo, e chapéu da mesma cor.

O rei Carlos III otpou por uma gravata azul, da cor do vestido e chapéu que a esposa, a rainha consorte Camilla, elegeu para a ocasião.

Espreite a galeria para ver ao pormenor as primeiras imagens das celebrações de Páscoa da família real.

Leia Também: Meghan Markle recusou conselho da rainha e respondeu assim