A família de Rogério Samora, tendo como porta-voz o primo Carlos Samora, recorreu nas últimas horas ao Facebook para fazer uma nova atualização sobre o estado de saúde do ator e reforçar um importante apelo.

"Mais um dia em que o estado de saúde do Rogério não sofreu qualquer alteração, mas como somos teimosos, tal como ele, continuamos a acreditar que vai dar-nos a alegria de acordar. Enquanto há vida, há esperança", refere o primo do artista português.

Por fim, Carlos Samora apelou à imprensa que respeite Rogério Samora e o momento delicado que a família enfrenta. "Uma vez mais pedimos que respeitem o Rogério Samora e deixem de escrever mentiras".

Ao que tudo indica, o primo do ator deverá estar a referir-se a notícias que dão conta de que Rogério ficará em breve sem rendimentos por estar a terminar o seu contrato com a SIC para as gravações da novela 'Amor, Amor'.

"Ele e nós precisamos de paz e sossego para ultrapassar dia após dia este momento difícil. Quem escreve devia estar deste lado para sentir o que nós sentimos", lamenta.

Rogério Samora encontrava-se internado no hospital desde o dia em que sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas gravações da novela 'Amor, Amor'. De acordo com informações reveladas pela SIC, o ator foi recentemente transferido para uma unidade de cuidados continuados e continua com um prognóstico "muito reservado".

