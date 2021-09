A família de Rogério Samora, tendo como porta-voz o primo Carlos Samora, voltou esta quinta-feira a fazer uma nova atualização sobre o estado de saúde do ator.

Carlos fez uma nova partilha na sua conta oficial de Facebook onde admite que a situação clínica do ator continua a inspirar cuidados.

"Dia 65. Mais um dia que vai chegar ao fim e as notícias são as mesmas. A situação do Rogério não está fácil, mas enquanto nos disserem que está com prognóstico reservado nós acreditamos com todas as nossas forças que ele vai voltar", escreve, garantindo que a família está confiante de que "com fé e esperança" a recuperação poderá acontecer.

Rogério Samora encontra-se hospitalizado em "estado comatoso" e sem nenhum tipo de reação desde o dia em que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor'.

Leia Também: Sobre Rogério Samora: "Embora fale com ele, não dá pela minha presença"