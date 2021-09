As publicações no Facebook de Carlos Samora continuam todas as semanas. Ainda na segunda-feira, 20 de setembro, o primo de Rogério Samora voltou a falar sobre o estado de saúde do ator, que continua internado deste o passado mês de julho.

"Dia 62. Mais uma visita ao Rogério que não trouxe nada de novo, continua a dormir. Embora eu fale com ele, não dá pela minha presença", começou por escrever.

"Depois de falar com os médicos e com os enfermeiros da UCIC, continuamos a acreditar na força dele para voltar à vida que tanto adora. Concentra-te, Rogério, que nós esperamos ti", acrescentou.

No dia seguinte, esta terça-feira, 21 de setembro, voltou a atualizar informações sobre o estado de saúde do artista, que "continua estável e com prognóstico reservado".

"Mas a família e os amigos continuam com fé e esperança que ele vai voltar. Amanhã será outro dia e estamos cá para lhe dar força", rematou.

Recorde-se que o ator sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC. Há nove semanas que Rogério Samora se encontra internado no hospital.

Leia Também: Rogério Samora? "Não só tocou a todos como todos os dias pensamos nele"