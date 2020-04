A família de Paris Hilton decidiu dar o seu contributo no combate à Covid-19 e doou 10 milhões de dólares para ajudar a aliviar a luta contra o novo coronavírus.

Os hotéis Hilton estão a doar cinco milhões de dólares a clínicas de saúde em Los Angeles para ajudar a financiar equipamentos de proteção individual, incluindo desinfetante para as mãos e kits de teste, e a "cobrir despesas relacionadas com o desenvolvimento e implementação de um plano de resposta para cuidar das que pessoas sem-abrigo" na cidade do sul da Califórnia. A restante quantia irá para países de África.

O dinheiro vem da The Hilton Foundation - que foi lançada em 1944 pelo fundador da Hilton Hotels, Conrad N. Hilton, bisavô de Paris Hilton.

