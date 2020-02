"Bom e agora é tempo de dizer que também vou ser tia avó", assim começou por dizer Noémia Costa na legenda de uma fotografia da sobrinha que publicou nas redes sociais.

Desta forma, a atriz revelou que a filha não é a única grávida na família, que está prestes a aumentar.

"A minha sobrinha Sara vai ser mamã de um menino. Deus É. A família cresce e a vida não pára, uns vão outros chegam e no fundo de tudo só sobrevive o Amor. Que nunca nos esqueçamos disso. Waiting for you Vasco [à tua espera Vasco]", completou, revelando desta forma o sexo e nome do bebé.

