Noémia Costa acabou o ano de 2019 com uma grande perda. Foi há pouco mais de dois meses que a mãe da atriz morreu, um momento marcante que voltou a recordar esta terça-feira, dia 28 de janeiro, em conversa com Júlia Pinheiro.

"A minha mãe era a minha melhor amiga, a minha confidente", afirmou a artista no programa 'Júlia', da SIC. "Era uma mulher muito sábia, conhecia os filhos como ninguém", lembrou.

O seu pilar eram os pais e a filha, Joana, mas neste momento apenas tem a seu lado a filha. Ainda assim, não deixa de acreditar que os progenitores continuam sempre consigo. "Sei que eles estão lá", frisou, emocionada.

"Fiz por eles aquilo que pude, foram amados de uma forma enorme, por toda a família. Foram felizes e agora estão num sítio sem dor, só em paz e amor. Acredito que eles estejam orgulhosos dos filhos e dos netos", acrescentou.

O momento em que emigrou para Inglaterra

Noémia, como também já tinha revelado, viu-se obrigada a emigrar para Inglaterra, onde esteve durante dois anos a trabalhar. Partiu para este desafio pouco tempo depois do pai morrer, já a sua mãe estava debilitada. "Foi muito penoso", afirmou.

Em Inglaterra, Noémia trabalhou na área dos cuidados de saúde, mais precisamente como cuidadora de doentes com alta demência. "Fiz muitas vezes o percurso para casa a chorar", recordou.

Entretanto, conseguiu regressar a Portugal, após o convite para integrar o elenco da novela 'Terra Brava', da SIC, onde dá vida a Prazeres.

A separação após 22 anos de relação

O fim da sua longa relação com Licínio França, de quem se separou há 14 anos, foi outro tema de conversa. "Vivi 22 anos com o Licínio", lembrou, explicando que nunca casou com o ex-companheiro porque nunca sonhou em subir ao altar, apesar de Licínio ter falado mais do que uma vez sobre o assunto. Desta união chegou Joana, única filha do casal, um bebé [agora mulher com 33 anos], "bastante planeado".

Mas a relação não foi um mar de rosas e ficou marcada com tempos muito difíceis, pois foi vítima de violência doméstica, física e psicológica. "Provavelmente [teve a ver com coisas mal resolvidas], Houve uma altura em que a relação descambou", partilhou, referindo-se à separação e destacando: "É a última vez que falo da minha relação com o Licínio".

"A única coisa que me quero lembrar é que a minha filha foi feita com muito amor. Eu amei muito o Licínio e sei que ele também me amou. (...) Nunca refiz a minha vida porque não calhou, vivo muito do trabalho. Trabalho muito. Não deixo que a solidão me use, eu é que uso a solidão. Eu mereço uma pessoa que me ame. Não gostava de ficar sozinha para o resto da minha vida, mas também não é o meu foco. Para já porque não quero que a história se repita", desabafou.

Licínio tinha um problema de jogo, passado marcante que Noémia não quer recordar. "Não vou muito ao passado. Não tenho pena de mim mesma, não posso nem devo. Na minha cabeça há que ir à luta. Os tempos de choro têm um período curto. (...) Logo que comece a fazer um regresso ao passado e aquilo começa a magoar-me muito, saiu e penso sempre: o melhor está para vir. E é isso que vai acontecer. O melhor está para vir", disse.

A melhor notícia que recebeu: vai ser avó

No meio de todos os dias menos bons, especialmente com a perda da mãe, Noémia recebeu uma notícia que a deixou com os olhos a brilhar de alegria. A filha, Joana, prepara-se para ser mãe pela primeira vez. E foi em conversa com Júlia Pinheiro que a atriz e a filha revelaram o sexo e o nome do bebé que está para chegar: vem aí o pequeno Lucas.

"Uma notícia que me deixou mesmo feliz. Depois de tudo a desabar, a minha mãe num período já muito difícil... Acabava as gravações e voava para casa da Teresa [sua irmã] para estar com ela [com a mãe]", lembrou.

Um certo dia, após toda a agitação dos tempos que viveu na altura, o telefone tocou. "Era a minha filha a fazer FaceTime e ligou-me para me dar os parabéns. Contou-me que ia ser avó e eu chorei de alegria como já não chorava há muito tempo", partilhou.

De referir ainda que Joana está grávida de quatro meses e meio.