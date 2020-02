A preparar-se para ser avó pela primeira vez, Noémica Costa viu a sua família crescer com o nascimento do sobrinho-neto. Uma novidade que a atriz fez questão de partilhar com os fãs.

"Grata!!! Nasceu hoje [domingo, dia 23 de fevereiro] o meu sobrinho-neto!!! Bem-vindo Vasco!!! Parabéns à Sara e ao Nuno. Felicidades", escreveu na sua página do Facebook, onde mostra estar radiante com a notícia.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

Leia Também: Família de Noémia Costa quase a aumentar. A filha não é a única grávida