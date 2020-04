Luísa Castel-Branco tem esta quarta-feira motivos para sorrir. A apresentadora de televisão, que agora se destaca como comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, recebeu a feliz notícia da chegada do seu sétimo neto. Lourenço nasceu a 8 de abril.

"No momento em que nada faz sentido, em que o medo nos aperta o coração quando pensamos no futuro da humanidade e dos nossos, ei-lo que chega, o meu neto Lourenço", anunciou nas suas redes sociais.

Por fim, Luísa felicitou os pais do bebé, o seu filho António e a esposa, e lamentou o facto de devido à pandemia não ter para já oportunidade de conhecer o menino. "Não sei daqui a quanto tempo poderei estar com ele e com os meus outros seis netos. Mas continuarei aqui fechada em casa, o tempo que for preciso, a sonhar com esse dia que vai ser mágico. Parabéns, Rita e António pelo 4.º rapaz", completou.

Veja abaixo a primeira foto do bebé Lourenço:

