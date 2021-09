A família de Chris Cornell publicou vídeos nunca antes vistos do músico com a filha Toni Cornell. A partilha surgiu a propósito do 17.º aniversário da jovem, celebrado a 18 de setembro.

Na página oficial de Instagram de Chris Cornell foram divulgadas compilações de vídeos antigos em que o músico aparece a cantar com a filha temas como 'You Are My Sunshine', 'Love the Way You Lie', de Eminem, e 'Redemption Song', de Bob Marley.

Foi ainda publicado um segundo vídeo em que as imagens de pai e filha surgem acompanhadas por uma mensagem de Vicky Cornell, viúva de Chris e mãe de Toni. "És a melhor filha que alguém podia pedir, o ser humano mais meigo e a melhor irmã mais velha. Admiro muito a tua força, resiliência, compaixão e dedicação", elogiou.

A morte de Chris Cornell, em maio de 2017, deixou o mundo em choque. O músico, de 52 anos, colocou fim à vida e foi encontrado inconsciente no chão da casa de banho do hotel MGM Grand, em Detroit (EUA).

---

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

