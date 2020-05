Beyoncé e Jay-Z estão em isolamento social na mansão em Bel Air, Califórnia, com os três filhos, Blue Ivy, de oito anos, e os gémeos Rumi e Sir, de dois, por causa da pandemia da Covid-19, e este fim de semana mataram as saudades da família.

De acordo com a imprensa internacional, os artistas combinaram com alguns familiares mais próximos para estarem juntos no passado sábado, 2 de maio. Momento que foi realizado com algumas medidas de proteção, como o distanciamento. Esta terá sido a primeira vez que se encontraram após estarem várias semanas afastados por causa da pandemia.

Em conversa com o Entertainment Tonight, a mãe de Beyoncé, Tina Knowles Lawson, confirmou a presença da família em casa dos artistas, mas com a devida "distância de segurança". Além disso, revelou que todos fizeram o teste à Covid-19 antes deste encontro.

"Todos fizemos o teste. Pude ver os meus netos de longe e foi difícil. Esta tem sido a parte mais difícil", confessou.

