Blaya Rodrigues voltou a dar provas da sua ousadia. Depois de ter recebido algumas mensagens de seguidores que a criticavam por falar em liberdade e não mostrar os seus seios sem censura, a cantora e dançarina reagiu... mostrando quase tudo nas redes sociais.

"Muita gente as vezes comenta assim: ah... falas em liberdade e tapas as mamas? Sim, meu amor, eu tapo as mamas... tapo, porque se não tapar sou bloqueada. Mas vou fazer aqui um teste para perceber, se com mamitxas de homem, sou bloqueada. VAMOS VER", escreve Blaya na legenda daquela que faz agora parte de uma das imagens mais ousadas da sua conta oficial de Instagram.

Veja a imagem na galeria.

