Luísa Castel-Branco completa mais um ano de vida esta terça-feira, 12 de abril. Uma data especial que fez questão de assinalar publicamente, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

“Hoje faço 68 anos!!!! Caramba, grande número! Muitas memórias e o relógio do universo que não pára. Ainda não parou e cheguei aqui”, começou por dizer junto de duas fotografias antigas.

“Obrigada a todos os que ao longo dos anos me têm dado tanto carinho, através da porta que a televisão me abriu. Através dos meus romances. Através de quantos me cruzei. Obrigada a todos. Do fundo do coração”, destacou de seguida.

Às palavras, a figura pública juntou duas imagens antigas e disse: “E aqui ficam duas fotografias com 28 anos de diferença. Quem é quem?”

