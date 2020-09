Foi no passado mês de julho que Iolanda Laranjeiro deu as boas-vindas à primeira filha, Simone, em comum com Marcantonio Del Carlo. Uma nova fase que tem sido destacada na página de Instagram da atriz.

Ainda este sábado, a recém-mamã partilhou um desabafo na rede social onde reflete sobre os desafios que chegaram com a maternidade, sem esquecer da pandemia da Covid-19.

"Fácil? Não, não tem sido. Nada fácil. Uma vida absolutamente nova. Sem quase nada da que tinha antes e com um milhão de coisas que eu desconhecia. A privação do sono quase que enlouquece, os desafios constantes para o qual não sabemos se estamos prontas e saltamos ainda assim, o COVID19 e tudo o que ele trouxe, as hormonas, o corpo, as privações alimentares e de hábitos para que o meu leite seja o melhor do mundo para ela, saber que 'A Mãe' é uma data de coisas que eu aprendo a cada segundo e sempre a sentir que já devida saber", começou por desabafar a atriz.

Ainda assim, o amor que tem pela filha supera todas as adversidades. "Tudo isso e mais tudo o resto. Tudo o que era dantes e agora não é. Felizmente a Natureza é perfeita e a Vida um Milagre. Pelo meio da exaustão e da privação, há um Amor que cresce segundo a segundo, uma Pessoa que tenho a sorte de ser minha filha que olha para mim todos os dias com mais intimidade e com mais coisas para me dizer e fazer sentir. Somos uma Equipa. Para sempre. A cada dia que passa, tenho mais consciência do quanto tenho sorte em a Simone ter escolhido ser minha filha", rematou.

