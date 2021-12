Duas semanas depois de ter sido anfitriã de um concerto de Natal na Abadia de Westminster, Kate Middleton deixou o público britânico encantado com imagens do evento, que foi transmitido em televisão na noite de 24 de dezembro.

A duquesa de Cambridge aparece ao piano enquanto o músico Tom Walker dá voz à canção 'For Those Who Can't Be Here'. Um momento único que a duquesa de Cambridge destacou nas suas redes sociais oficiais.

Note-se que Kate Middleton teve educação musical desde criança e durante o confinamento dedicou-se um pouco mais a este talento.

Veja abaixo a performance que está a espalhar magia nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram

