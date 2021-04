Dias após o nascimento da primeira filha em comum com Ana Verena, Fábio Assunção já levou a bebé para casa.

De acordo com a revista Quem, o casal deixou a maternidade com a menina, Alana Ayo, esta quinta-feira, 29 de abril, depois da bebé ter nascido no dia 27.

Fábio e a companheira estavam muito sorridentes quando posaram para os fotógrafos presentes, e a bebé estava ao colo da mamã. Um momento que já está a ser também destacado nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

