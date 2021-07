Em casa de Fábio Assunção vive-se um dia muito especial. A companheira do ator brasileiro, Ana Verena, completa 28 anos esta quarta-feira.

Neste dia especial, Fábio Assunção recorreu ao Instagram para assinalar publicamente a data, declarando-se ao seu amor.

"A letra vou te dar ao pé de ouvido quando eu voltar para casa. Mas peguei dois momentos onde só vejo amor. Numa ligação nossa de vídeo essa semana e Alana Ayó aos risos no cangote (quase). Há beleza, alegria, fechamento, construção, cumplicidade, admiração entre nós. Eu tenho uma gratidão por nosso encontro. Em um ano, já é. Queria estar hoje contigo!!!! Parabéns pelos 28 anos e por estar comigo nessa jornada. Que teu ano seja preenchido com sua plenitude. Ana Verena, amamos-te", escreveu.

Recorde-se que o casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Alana Ayó, no passado mês de abril. O ator é ainda pai de João - fruto do casamento terminado com a modelo e empresária Priscila Borgornovi - e de Ella Felipa - da relação com Karina Tavares.

