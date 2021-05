Grande fã de Diogo Infante, Mónica Sintra confessou no 'Passadeira Vermelha' que quando era criança cometeu um ato de loucura.

"Quando tinha uns 12, 13 anos, era fã apaixonada do género 'um dia vou namorar com o Diogo Infante'. Ele tinha um carro descapotável vermelho e estava sempre a passear em Sintra. Tirei a matrícula e para saber onde é que ele morava, liguei para a GNR e disse que aquele carro tinha atropelado o meu cão - e que precisava de saber a morada do senhor", revelou, referindo de seguida que acabou por não conseguir obter tal informação.

Perante a partilha, Diogo Infante recorreu à sua página de Instagram para comentar o assunto, que correu a imprensa cor-de-rosa.

"Segundo parece, a Mónica Sintra confessou este pequeno segredo, já com alguns anos. Não posso deixar de me sentir lisonjeado, acho! Um beijo grande Mónica", reagiu.

