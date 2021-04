Enquanto ator e diretor do Teatro da Trindade, Diogo Infante viveu esta quinta-feira uma noite particularmente simbólica. A sala de espetáculos, situada no centro de Lisboa, abriu portas ao público para a estreia da peça 'Noite de Estreia', um momento que o artista quis destacar nas redes sociais.

"E foi com 'Noite de Estreia' que reabrimos as nossas portas. Que esta longa espera nos permita recuperar o prazer da partilha, a emoção do palco, o calor do público", escreveu numa publicação realizada na sua conta de Instagram.

Por fim, deixou ainda um elogio ao elenco, "em especial" a Dalila Carmo "pelo seu notável trabalho, pela incansável busca dessa singularidade e beleza que a sua Myrtle [a personagem] nos dá".

