Ezra Miller está envolvido numa nova polémica. O ator está a ser investigado no âmbito do desaparecimento de uma mulher, de 25 anos, e dos seus três filhos, de cinco, quatro e um ano de idade.

O ator está a ser investigado pelas autoridades porque a jovem mãe vivia numa propriedade sua, em Vermont, o que terá levado a polícia a considerá-lo suspeito, revela a revista Rolling Stone.

O desaparecimento da mulher foi notado depois de as autoridades terem tentado notificá-la para lhe entregarem uma ordem judicial a respeito das crianças, que deveriam deixar de estar aos seus cuidados. O tribunal terá considerado desadequado as crianças viverem numa quinta repleta de drogas e armas perigosas.

Questionado pela polícia, o artista terá afirmado que a mulher e as crianças já não viviam no local há vários meses

Terá sido numa das visitas das autoridades ao local que Ezra Miller terá sido acusado de roubo por invadir uma casa para, em maio deste ano, roubar várias garrafas de álcool.

A estas novas suspeitas, o ator junta o facto de ter sido detido duas vezes no Havai, no início deste ano, por desordem pública e por ter agredido uma mulher com uma cadeira.

Leia Também: Nova polémica! Ator de 'Flash' acusado de roubo

Leia Também: Ezra Miller, ator de 'Flash', acusado de manipular jovem: "Como um culto"