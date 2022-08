Ezequiel Garay, que vestiu a camisola do Benfica, e a sua família vivem atualmente dolorosos dias de luto. Morreu a sobrinha, de cinco anos, do antigo jogador de futebol.

A notícia trágica foi anunciada nas redes sociais de Garay, que publicou uma imagem ao lado da menina e na legenda declarou: "Nunca te esquecerei, princesa. Voa alto".

A mulher do ex-atleta, Tamara Gorro, reagiu à perda com um texto emotivo.

"Foste-te da minha vida, Foste-te para sempre. Mas ensinaste ao mundo que não podes parar de lutar, e fazes sempre isso com um sorriso. És exemplo de admiração", enalteceu a digital influencer, referindo-se à luta da menina contra um cancro que lhe foi diagnosticado.

"Não imaginas o quanto me ajudaste, me ensinaste e me motivaste. Até a nossa despedida foi especial e única. A tristeza invade-me e o meu coração está partido. Não queria este final e sei que tu também não, faltavam muitas coisas para fazermos juntas. Mas eu juro-te que vou fazê-las, prometi-te e assim será.

Voa alto, querida. Onde quer que vás, continuarás a brilhar, porque és luz. Vou me lembrar de ti todos os dias da minha vida. [...] Amo-te e nunca te vou esquecer", completou.

