Morreu aos 95 anos a atriz Pat Carroll. A notícia é confirmada por um representante da artista em declarações à revista People.

"Infelizmente confirmamos o falecimento de Pat Carroll, que morreu pacificamente em casa, no início da manhã, com a melhor amiga ao lado", referia o comunicado.

Já a filha, KarCarroll, Kerrsian, disse ao The Hollywood Reporter que a mãe morreu em casa, em Massachusetts, enquanto se recuperava de uma pneumonia.

Pat Carroll fez parte de várias séries e programas televisivos, tais como 'The Danny Thomas Show' e 'Laverne & Shirley'. Venceu um Primetime Emmy de melhor atriz secundária pelo seu papel em 'Caesar's Hour', um Drama Desk pela interpretação no palco com 'Gertrude Stein' e um Grammy por uma outra versão da mesma peça.

No cinema será lembrada por ter dado voz à malvada Úrsula do filme 'Pequena Sereia'.

