Catarina Beato 'abriu' a porta a uma discussão pertinente sobre a parentalidade. A blogger respondeu a uma pergunta feita por uma seguidora sobre o facto de ter filhos de pais diferentes.

"Ainda existe preconceito por se ter filhos de pais diferentes? Eu vou ter e sou a primeira a ter complexos", pode ler-se na questão colocada pela internauta.

"No dia em que deixei de ter os meus preconceitos, deixei de sentir os preconceitos dos outros", respondeu Catarina Beato, mãe de quatro rebentos.

Casada com Pedro de Góis, Catarina e o marido têm duas filhas em comum, a recém-nascida Mariana e Maria Luísa, de quatro anos. A influenciadora digital é ainda mãe de Gonçalo, de 18 anos, e Afonso, de 10.

Rita Mendes não ficou indiferente ao tema e, enquanto mãe de crianças de pais diferentes, afirmou: "Também sofro do mesmo mal ou visto noutra perspetiva do mesmo bem, porque se eram estes exatamente os filhos que tinha que ter, só mesmo desta forma e com esta história. Obrigada, Catarina Beato, pelo lembrete".

A DJ e apresentadora é mãe de três filhos. O recém-nascido Duarte, fruto do seu atual relacionamento, Afonso Luz, de 10 anos, e Matilde Estrela, de oito, resultado de relações anteriores.

